Concerti autunnali a Villa Pollini De Mocri a Trontano

Villa Pollini de Mocri in collaborazione con la pro loco di Trontano organizza tre concerti nella storica dimora in via castello 16. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 28 settembre alle 18. Il titolo del concerto è “Il flauto traversiere e il cembalo nella musica sei-settecentesca” ad eseguire musiche di Johann Sebastian Bach e Johaan Jakob Froberger saranno i musicisti Gianluca Rovelli al clavicembalo e Laura Nudo al traversiere.

Il 5 ottobre alle 18 “Labirinti ingegnosi: le musiche di due penisole” saranno proposte musiche di Isaac Albeniz, Angelo Gilardino, Fernando Sor e altri ad eseguirle sarà Gianluca Daglio alla chitarra classica.

Infine il 19 ottobre alle 18 il concerto avrà come titolo “La musica del bosco” saranno proposte musiche di Suzanne Hahn con Marco Rainelli al flauto traverso e Susanne Hahne al violoncello e pianoforte. L'ingresso è libero. E' gradita la prenotazione al 329-5659672.