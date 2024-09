Algoritmi e ambulanze emergenza 118, la Regione incontra ordini e sindacati

Ieri mattina, l'assessorato alla Sanità ha incontrato gli Ordini e i sindacati di medici e infermieri per discutere dell'introduzione dei protocolli algoritmi 118. A quanto dichiarato dall'assessore in apertura, un primo incontro, a cui ne seguiranno altri, per giungere ad una soluzione quanto più possibile condivisa. "Come NurSind, abbiamo sollecitato la Regione e quindi l'Assessore ad assumere una posizione a conclusione di questi doverosi passaggi e soprattutto abbiamo chiesto di procedere attraverso una dgr", spiega in una nota il sindacato degli infermieri.

"L'assessore Riboldi, replicando al Nursind, ha affermato che intende assumersi la piena responsabilità delle scelte e che sicuramente il provvedimento sarà una dgr. Dalla discussione è emersa sostanzialmente la contrarietà dei medici ai protocolli per le note ragioni. Per quanto ci riguarda, ci siamo detti disponibili nei prossimi eventuali incontri a fornire professionisti infermieri che possano dare un contributo alla discussione tecnica", prosegue la nota del sindacato.

"Da un analisi più politica la segreteria regionale del NurSind ha evidenziato come esiste già una dgr, quindi una Legge, che prevede l infermiere solo a bordo e pertanto non stiamo parlando di un provvedimento teso a sostituire il medico. Se le preoccupazioni sono invece i contenziosi che potrebbero verificarsi, nel corso dell'incontro abbiamo sottolineato come in tutti questi anni, laddove c è l infermiere solo a bordo, i contenziosi che riguardano la natura dell' equipaggio sono pari a zero. Un dato significativo quanto esplicativo".

"Piuttosto, non perdiamo ulteriore tempo e cerchiamo di valorizzare questi professionisti. I cittadini possono stare tranquilli, su questo credo che si possa affermare ci sia una posizione condivisa, speriamo anche con i medici, senza creare allarmismi che non esistono", aggiunge il sindacato degli infermieri. "In questa occasione inoltre, abbiamo anche ribadito all'assessore la necessità dell’ apertura di un confronto sull'intero sistema e sulla revisione della convenzione che regola il rapporto di lavoro con i professionisti del 118 dipendenti delle aziende, poichè la stessa genera numerose criticità nell'applicazione delle norme e degli istituti contrattuali", conclude Francesco Coppolella, segretario regionale di NurSind Piemonte.