Al Cinema Corso nasceranno un albergo etico e un cinema teatro

Il Cinema Corso rimarrà aperto per tutta la stagione invernale, dopodiché inizieranno i lavori di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione di un albergo etico sociale e di una sala polivalente.

Paolo Zanghieri, patron di Altair la società che ha acquisito la struttura, ci svela il futuro di questo luogo in pieno centro città che per decenni è stato "Il" cinema di Domodossola. "Vi sarà una fase intermedia, che prenderà l'avvio a breve, in cui riapriremo il cinema così come è e per tutta la stagione invernale seguirà la classica programmazione - spiega - al termine inizieremo i lavori di ristrutturazione che porteranno alla realizzazione di un ristorante e albergo etico sociale e di un cinema teatro che potrà ospitare eventi culturali e musicali".

L'ex cinema Corso dunque sarà il cuore di un progetto che vedrà anche la gestione di attività non a scopo di lucro: "L'albergo etico sociale - conclude Zanghieri - offrirà ai ragazzi disabili o in difficoltà la possibilità concreta di lavorare e inserirsi socialmente".