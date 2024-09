Coppa Italia, vincono Cannobiese e Vogogna

Tra mercoledì sera e giovedì sera si sono disputati i sedicesimi di finali della fase regionale della Coppa Italia di Promozione, e la terza giornata dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Per la Coppa Italia di Promozione, la Juve Domo ha pareggiato mercoledì sera sul campo della Dufour Varallo, risultato finale 2-2. I granata sono andati due volte in vantaggio, prima con Ferrera e poi con Aglio, ma i valsesiani sono riusciti a rimontare in entrambi i casi. Si tratta comunque di un buon risultato per i ragazzi di mister Nino, in vista del ritorno previsto a Domodossola per giovedì 10 ottobre.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria, per il girone 2 mercoledì sera si è giocato Cannobiese - Gravellona San Pietro, con la vittoria all’inglese dei padroni di casa. Il 2-0 finale porta le firme di Lillo e Silvestri e ora i biancorossi guidano la classifica del girone con 6 punti, Gravellona a quota 3, Fondotoce ancora a zero punti.

Giovedì sera per il girone 1 è andato in scena il derby ossolano tra Vogogna e Virtus Villa, antipasto della sfida di campionato di domenica prossima. È finita 2-1 per i padroni di casa, con rete decisiva di Forni al 92°, dopo i gol dei giovani Hocine per i verdi e Riganti per i virtussini. In classifica Vogogna a punteggio pieno con 6 punti, Virtus Villa 3 e Varzese 0.

Prossimo turno di Coppa di Prima Categoria in programma giovedì 10 ottobre, prima giornata di ritorno dei triangolari.