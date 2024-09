Attivate le ricerche di un escursionista tedesco disperso a Macugnaga da 8 giorni

Attivato il protocollo di ricerca in montagna per Christoph Menacher, un cittadino tedesco di 58 anni, scomparso da otto giorni nella zona di Macugnaga. La sua scomparsa è stata denunciata alcuni giorni fa dai familiari, ma solo oggi è stato coinvolto il Soccorso Alpino per avviare le operazioni di ricerca.

L'ultimo avvistamento e l'inizio delle ricerche

L'ultimo avvistamento dell'uomo risale a più di una settimana fa, quando ha riferito ad alcune persone a Macugnaga l'intenzione di dirigersi verso la Capanna Marinelli. Si tratta di un itinerario impegnativo.

Nelle ultime ore è stato ritrovato il suo furgone parcheggiato a Pecetto, da cui si snodano numerosi sentieri di montagna. Menacher era partito con il suo cane per un'escursione, senza però specificare con precisione la destinazione. Dopo giorni senza notizie, oggi si è deciso di avviare il protocollo di ricerca in montagna.

Soccorritori e mezzi impiegati

Le operazioni di ricerca sono state affidate alla X Delegazione del Soccorso Alpino Val d’Ossola, supportata dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il team di soccorritori batterà all'alba di domenica il sentiero che da Macugnaga conduce alla Capanna Marinelli, cercando di individuare eventuali tracce dell'escursionista disperso.

Data la complessità del territorio e le difficili condizioni meteorologiche che possono caratterizzare la zona, verranno impiegati anche droni per estendere l’area di ricerca e monitorare dall'alto porzioni di territorio difficili da raggiungere a piedi.