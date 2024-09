Sabato 12 ottobre tutti a teatro per sostenere l'Ossola Amica dell'Ugi

Ossola e Cusio unite nel segno della solidarietà. Sabato 12 ottobre alle 20.30 la Fabbrica di Villadossola ospiterà uno spettacolo per raccogliere fondi per finanziare un nuovo obbiettivo dell'Ossola Amica dell'Ugi. 'Na mana'o', questo il nome del musical che sarà portato in scena dalla compagnia cusiana Koks Company, nata parallelamente all'associazione Noi Gente del Sud.

L'incontro tra la storica realtà benefica cusiana e l'Ossola Amica dell'Ugi ha fatto nascere questa collaborazione. Giovanni e Federica Rondinelli non ci hanno pensato due volte, loro da anni si occupano di solidarietà e beneficienza nel Cusio, e perchè non portare la loro energia e le loro competenze anche in Ossola a supporto di un'altra persona che in tema di solidarietà e beneficienza non ha certo bisgono di presentazioni? Il presidente e anima dell'Ossola amica dell'Ugi Damiano Bassi ha presentato lo spettacolo spiegando lo scopo di questa ennesima avventura benefica: “raccogliere i fondi per finanziare la crescita e lo sviluppo del nuovo Centro di Riabilitazione Funzionale del'Ugi di Torino con l'obiettivo di potenziare i programmi di riabilitazione per pazienti pediatrici oncologici e per le loro famiglie”.

lI nuovo centro coniugherà al riabilitazione tradizionale, all'utilizzo di apparecchiature tecnologiche per migliorare la compliance con il paziente grazie all'aumento della motivazione. Gli strumenti consentiranno, inoltre, di effettuare valutazioni riabilitative volte ad oggettivare il cambiamento tra l'inizio e la fine del percorso riabilitativo. L'ampliamento degli spazi consentirà una maggiore e migliore presa in carico dei pazienti grazie a luoghi pensati e dedicati alle diverse fasce di età e alle diverse esigenze, permettendo attività riabilitative multidisciplinari tra le quali: neuropsicomotricità, fisioterapia, logopedia, neuropsicologia, ortottica, terapia occupazionale. Inoltre, verrà garantito e potenziato il supporto psicologico e implementata al personalizzazione dei percorsi assistenziali, costruendo una maggiore collaborazione coi servizi territoriali.

Sarà creato, infine, uno spazio dedicato all'accoglienza dei genitori per favorire li confronto e l'organizzazione delle attività.

L'invito da parte di Bassi e di Giovanni e Federica Rondinelli è stato quello di portare più pubblico possibile alla Fabbrica, non solo per il fine benefico dell'iniziativa, ma anche per la caratura dello spettacolo che promette di emozionare grandi e bambini. 'Na mana'o' parla di emozioni nei bambini ma fa anche riflettere su un tema tanto attuale quanto delicato come il bullismo nelle scuole.

A fare gli onori di casa il primo cittadino di Villa Bruno Toscani, che ha voluto ricordare Giuseppe Cottini, scomparso poche settimane fa. Cottini, insieme al figlio Andrea aveva donato al Comune lo storico negozio di parrucchiera che oggi è diventato la sede dell'Ugi. Proprio nella sede di via Sempione ogni sabato pomeriggio, dalle 16 alle 18 si potranno acquistare i biglietti per lo spettacolo.