Promozione, la Juve Domo vince in rimonta il big-match contro il Cossato

Vince una partita difficile e molto importante la Juve Domo, che ospitava il Cossato a punteggio pieno, dopo che in settimana il giudice sportivo aveva “restituito” ai vercellesi due punti persi sul campo contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella a causa della posizione irregolare di un giocatore biellese.

I granata recuperano una partita che, a mezzora dalla fine, sembrava persa: azzurri ospiti avanti a fine primo tempo e capaci di raddoppiare al quarto d’ora della ripresa, ma non avevano ancora fatto i conti con De Ponti: al 21° si procura e trasforma il rigore che riaccende le speranze, dieci minuti dopo pareggio dell’esperto Hado, e a due minuti dalla fine ecco la rete del sorpasso ancora di De Ponti di testa, che sigla il definitivo 3-2.

Felice l’allenatore Michael Nino: “Domenica perfetta: festa del settore giovanile, gran pubblico e bella vittoria in rimonta in uno scontro diretto. I ragazzi hanno dimostrato carattere, voglia e capacità di non mollare mai, di fronte a un’ottima squadra. Forse il risultato più giusto era il pari, entrambe le squadre hanno provato a giocare e hanno concesso qualcosa, ma la determinazione dei ragazzi di andare a prendersi i tre punti è stata decisiva. Anche stavolta la panchina è stata fondamentale, lo dico sempre ai ragazzi, chi entra a partita in corso è importante quanto chi gioca dall’inizio, se non di più. Adesso siamo molto contenti, ma da domani testa subito alla difficile trasferta di Gattinara, vedremo di prepararla al meglio, essendo anche una settimana senza Coppa”.

Prima vittoria in campionato per l’Omegna, che in settimana come un fulmine a ciel sereno aveva ricevuto le dimissioni irrevocabili di mister Tabozzi. E dire che i rossoneri affrontavano un avversario scomodo, quella Dufour Varallo che appena sette giorni prima aveva strapazzato l’Ornavassese: gli omegnesi hanno tirato fuori le unghie e rifilato un bel 2-0 ai sesiani, grazie alle reti firmate da Donzelli e dal giovane Pratini. La società cusiana in settimana dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore.

Altra battuta di arresto per il Feriolo di Pissardo, che torna a mani vuote dal “Pistoni” di Ivrea: gli eporediesi hanno la meglio per 3-1, per i gialloblù unica gioia lo squillo di Cerutti, ma occorrerà invertire presto la rotta per non vivere un’altra stagione di sofferenza.

Sconfitta anche per l’Ornavassese, battuta a domicilio 1-2 dai torinesi del Montanaro. Gli uomini di Fusè dominano il primo tempo e hanno alcune buone occasioni per passare anche nella ripresa, ma la rete di Denicola non è bastata a portare a casa punti: a cinque minuti dal termine arriva la doccia fredda, e i neri rimangono fermi a quota 3 punti.

I risultati della terza giornata:

Omegna - Dufour Varallo 2 - 0; Orizzonti Canavese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 1 - 4; Fulgor Chiavazzese RV - Virtus Vercelli 1 - 0; Ivrea - Feriolo 3 - 1; Juventus Domo - Città Di Cossato 3 - 2; Ornavassese - Montanaro 1 - 2; Union Novara - Cameri 1 - 2; Arona - Gattinara 2 - 2

Classifica:

Fulgor Chiavazzese RV 12 - Juve Domo 10 - Città Di Cossato, Ivrea 9 - Arona, Gattinara, Montanaro 7 - Dufour Varallo, Cameri 6 - Omegna, Virtus Vercelli 4 - Union Novara, Ce.ver.sa.ma. Biella, Ornavassese 3 - Orizzonti Canavese, Feriolo 1