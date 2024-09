Controlli del fine settimana, ritirate 11 patenti

Proseguita anche nell’ultimo fine settimana l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale diVerbania, l’attività di controllo che vede l’Arma impegnata, da un lato sul fronte della prevenzione dei reati in genere e, soprattutto nella fascia oraria serale e notturna, sul fronte della sicurezza stradale, con il contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.

Sono ancora molti giovani e meno giovani, che si mettono alla guida di veicoli dopo aver abusato di alcolici o aver fatto uso di stupefacenti. In molti casi vengono fermati e sanzionati durante i controlli alla circolazione stradale,ma altre volte, i carabinieri sono costretti ad intervenire solo dopo il verificarsi di incidenti stradali anche con feriti. Sono 11 le patenti ritirate con 5 automobilisti denunciati a piede libero e 6 segnalati alla Prefettura, per guida in stato di ebrezza alcolica. Altre due persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Il tasso alcolico più alto è stato fatto registrare da un automobilista fermato a Verbania che, sottoposto all’accertamento, aveva un livello di 2,41 g/l, quasi cinque volte il massimo consentito. Nel capoluogo, in via Renco, i militari del NORM della Compagnia di Verbania sono intervenuti a seguito di un tamponamento che aveva coinvolto quattro autovetture. Uno dei conducenti coinvolti è apparso subito visibilmente alterato e, sottoposto a controllo con etilometro, è risultato positivo con un tasso di 1,70 g/l, oltre il triplo del massimo consentito. Un altro automobilista è stato fermato e controllato nel corso di un controllo alla circolazione stradale a Belgirate, ed è risultato avere un tasso alcolico di 1,70 g/l, oltre il triplo del limite.

Altri 2 automobilisti hanno fatto segnare 1,03 e 1,12 g/l e sono stati anch’essi denunciati all’autorità giudiziaria. Un altro utente, apparso alterato dall’uso di sostanze stupefacenti si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Nella sua auto i militari hanno rinvenuto metadone e hashish. Per lui denuncia all’autorità giudiziaria e ritiro della patente di guida. Sono 5 gli automobilisti che, pur avendo superato il limite massimo di alcol nel sangue, sono rimasti entro la soglia della segnalazione alla Prefettura con livelli che vanno da 0,66 a 0,78 g/l. Due sono state le persone segnalate alla Prefettura di Verbania per uso personale di stupefacenti. Si tratta di un minore trovato con dell’hashish e una 53enne trovata con quasi un grammo di cocaina.