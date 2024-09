Ritorna 'Lo Pan Ner'

Torna sabato 12 e domenica 13 ottobre Lo Pan Ner, la festa transfrontaliera dei pani delle Alpi che unisce le comunità alpine attorno all’antico rito del “fare il pane”.

Le iniziative, il cui programma dettagliato è ancora in fase di definizione, si svolgerà in numerosi comuni di Val d'Ossola e Verbano: Montescheno e Borgomezzavalle (Valle Antrona), Montecrestese, Tappia e Varchignoli (Villadossola), Crodo (Valle Antigorio e Val Formazza), Calasca Castiglione (Valle Anzasca), Macugnaga (Valle Anzasca), Coimo (Val Vigezzo), Vogogna e Intragna (Valle Intrasca), Cavandone (Verbania), Premosello-Chiovenda, Aurano e Miazzina (Valgrande).

Attorno al pane, saranno come sempre ricchi e interessanti i programmi proposti da ogni paese propone. Un’occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali. Vi saranno visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni.