Approvato in consiglio comunale il bilancio consolidato

Il consiglio comunale di Domodossola ha approvato il bilancio consolidato. Le società alle quali partecipa il comune sono Idrablu Spa, Conser Vco Spa, Azienda speciale farmacia comunale, Consorzio rifiuti del Vco, Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, Consorzio Intercomunale dei servizi sociali, Distretto turistico dei Laghi. Il patrimonio netto consolidato è di 50.192,558,75 euro.

Ad illustrare il documento l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello. Il risultato di esercizio consolidato è di 1.567.860 euro, di cui il risultato di pertinenza di esercizi di terzi è di 112.746 euro. Il documento è passato con i voti della maggioranza e l'astensione delle minoranze: Lega, Fratelli d'Italia e Pd.

L'assemblea ha inoltre approvato una variazione di bilancio le voci più importanti prevedono l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per 80.519 euro, che andranno a coprire la contabilizzazione dei conguagli dei contributi erogati dallo Stato per emergenza epidemiologica Covid e libero per 80.000 euro destinato per il rifacimento dell'impianto di trattamento aria della palestra della piscina comunale. Altra voce importante, nella parte corrente, è quella relativa a minori incassi dall'Asl per il servizio casa di riposo a seguito della chiusura del servizio di continuità assistenziale. Maggiori spese per il servizio di pubblica illuminazione per 30.000 euro. Anche qui i voti favorevoli sono stati quelli della maggioranza mentre le minoranze si sono astenute.