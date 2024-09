Ciclismo, Soldarini secondo al Ghisallo

Ottimo secondo posto per Lorenzo Soldarini al Ghisallo. Il giovane esordiente del Pedale Ossolano è stato battuto in volata solo da Riccardo Longo (Team Serio) dopo 40 chilometri corsi alla media di 36,063 km/h. Al traguardo solo 98 dei 200 che hanno preso il via nel trofeo Giovanna Canali, in provincia do Como.