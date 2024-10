Vigezzo, un successo la Festa di San Michele FOTO

Fine settimana di festa ad Albogno per la tradizionale festa di San Michele organizzata dal Comitato "Amici di Albogno". Un week end di festa che si conferma ormai come un appuntamento fisso dell'inizio dell'autunno in Valle Vigezzo, richiamando ogni anno molte persone nell'affascinate borgo frazione di Druogno.

Una tre giorni ben orchestrata dai tanti volontari del Comitato "Amici di Albogno". Piatti della tradizione e specialità culinarie, giochi per i bambini e tanto divertimento. In tanti anche sabato sera per la tradizionale e partecipata processione con la statua del Santo Patrono San Michele per le vie della frazione.

L'appuntamento ora è per la Castagnata di Albogno in programma il prossimo 26 ottobre.