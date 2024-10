Vertenza Db Cargo, settimana prossima l'incontro in prefettura

Il problema Db Cargo arriva in prefettura. E’ stato convocato per martedì 8 ottobre il tavolo istituzionale chiesto per far fronte alla situazione creatasi a Domo II, scalo ferroviario che la società tedesca Db Cargo ha deciso di abbandonare trasferendo il traffico merci sulla linea del Gottardo e di conseguenza chiedendo ai suoi dipendenti - 24 lavoratori – di trasferirsi altrove per poter lavorare. Una situazione delicata che sta preoccupando i lavoratori ma non solo.

Il tavolo istituzionale era stato chiesto dal senatore Enrico Borghi nel corso della conferenza stampa di sabato scorso, quando aveva lanciato l’allarme per un lento e inesorabile smantellamento dello scalo ossolano. Timore esternato anche dalle organizzazioni sindacali che stanno avendo incontri con Db Cargo, per cercare di limitare i danni dovuti alla pesante decisione dell’azienda di Magonza (Germania).