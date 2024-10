Sfilano le promesse della Juventus Domo

In una grande cornice di pubblico e allietata dalla grande rimonta della Prima Squadra che in venti minuti è passata dallo 0-2 al 3-2 contro il Città di Cossato, si è svolta la presentazione del Settore Giovanile della Juventus Domo.

La forte crescita di quest’anno, 187 tesserati, 15 istruttori qualificati, 4 squadre agonistiche, 10 squadre tra attività di base e primi calci, è un segnale evidente di quanto ognuno di noi creda nel vivaio sia per l’aspetto sportivo che per quello formativo e disciplinare cercando costantemente sul territorio strutture che ci permettano di far svolgere a tutte le nostre squadre gli allenamenti e con la ferma volontà di creare sempre più un polmone della Prima squadra composto da nostri ragazzi, in una Società proiettata verso il centenario del 2029.

L’organizzazione è in capo al direttore generale Daniele Massoni insieme a Gianpiero Zani anima in questi anni del nostro Settore Giovanile, a Maurizio Palmieri responsabile dello stesso e a Paolo Cacello responsabile tecnico.

In questa importantissima giornata oltre alla dirigenza capeggiata dalla presidentessa Marisa Zariani, dal vice presidente Fabrizio Comaita e da Mauro D’Aloisio , amministratore delegato di Gruppo Tosco Marmi nostro main sponsor, abbiamo avuto il piacere di avere la presenza del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, dell’assessore allo sport e politiche giovanili Gianluca Iervasi e dell’assessore Daniele Folino, che hanno portato ai ragazzi i saluti e ribadito l’impegno del Comune di Domodossola verso i giovani e l’appoggio alle loro attività educative e formative.