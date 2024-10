De Ponti e Antongioli in vetta alle classifiche cannonieri

Sono i giocatori delle ossolane a guidare, dopo 4 turni, la classifica cannonieri in Promozione e Prima Categoria.

La doppietta di domenica in rimonta sul Cossato portano il granata De Ponti in testa con 6 reti, seguito da Nobili (Varallo) con 4 marcature.

In Prima Categoria, nonostante l’astinenza di domenica, in testa resta Antongioli (Varzese) con 5 reti, seguito ad un passo a 4 da Salzano (Bagnella) autore di una delle due reti che firmano la vittoria del Bagnella a Cannobio e da Medana in gol con la sua Quaronese vincente sull’Agrano.