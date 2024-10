Il villaggio delle zucche arriva ad Ornavasso

Halloween è una festa particolarmente amata dai bambini, che si divertono a travestirsi e a bussare alle porte di parenti e vicini per chiedere "dolcetto o scherzetto?", raccogliendo dolci e caramelle. Negli ultimi anni, questa ricorrenza è diventata anche un'ottima occasione per visitare i campi di zucche.

Con l’arrivo di ottobre, l’atmosfera di Halloween inizia a farsi sentire, portando con sé travestimenti, dolcetti e, naturalmente, le iconiche zucche.

Il weekend del 5-6 ottobre offre l’occasione di visitare un suggestivo campo di zucche, dove sarà esposta la zucca più grande del mondo.

Questo evento, perfetto per tutta la famiglia, saprà affascinare grandi e piccini. I bambini saranno incantati dalla vista di questa gigantesca zucca e potranno divertirsi tra giochi a tema, mentre gli adulti avranno l’opportunità di assaporare un delizioso "risotto arancione", una specialità culinaria preparata con ingredienti autunnali freschi e genuini.

L’evento si svolgerà in un vasto campo di zucche a Ornavasso, precisamente al Lago delle rose, che per l’occasione sarà trasformato in un luogo magico, accogliendo visitatori di tutte le età. Oltre alla zucca da record, ci saranno bancarelle con prodotti locali, laboratori per bambini e spettacoli che offriranno un’esperienza immersiva e divertente a tutti i partecipanti. Per partecipare, è consigliata la prenotazione. L’ingresso al campo sarà gratuito per i bambini, mentre per gli adulti è previsto un ticket che include anche la degustazione del famoso risotto.