Le previsioni meteo per il fine settimana

Il progressivo allontanamento verso est della depressione che ha portato le precipitazioni dei giorni scorsi, permette una temporanea rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centrale. "Ampie schiarite interesseranno il Piemonte, con la giornata di sabato che sarà ben soleggiata su tutta la regione, ma con possibili foschie e banchi di nebbia mattutini sulle pianure. Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - una nuova depressione, ora collocata sul nord Atlantico, inizierà il suo avvicinamento al bacino del Mediterraneo, causando un generale aumento della nuvolosità. Nella sera si avranno le prime precipitazioni sui settori alpini e sulla parte meridionale della regione, legate ai flussi umidi sud-occidentali, che andranno ad intensificarsi nella giornata di lunedì estendendo la copertura nuvolosa e le precipitazioni a tutta la parte meridionale della regione".

SABATO 5 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure, specialmente quelle orientali, lungo i corsi d'acqua e nelle valli in zone collinari. In prevalenza soleggiato altrove con locali addensamenti dal pomeriggio su zone montane e pedemontane alpine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato rialzo dal pomeriggio a partire da ovest, fino ai 3000 3200 m ad ovest e 2800-3000 m ad est. Venti: sulle Alpi deboli o localmente moderati settentrionali al mattino in rotazione a nordoccidentali, deboli variabili altrove.

DOMENICA 6 OTTOBRE 2024

Nuvolosità: cielo velato al mattino con nubi in aumento nel corso del pomeriggio, in particolare sulle Alpi e sul Cuneese. Precipitazioni: assenti, salvo locali deboli rovesci sui rilievi occidentali di confine nel pomeriggio. Zero termico: in aumento sui 3600-3800 m. Venti: moderati occidentali o nordoccidentali sulle Alpi; deboli o localmente moderati meridionali sull'Appennino in lieve intensificazione nel corso della giornata, calmi o deboli variabili in pianura.