I "Concerti d'autunno" proseguono con il Trio Fenice

Continua la rassegna dei “Concerti d’autunno 2024”, nell’ambito della stagione concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Domenica 6 ottobre alle 18.00, nell’aula magna della scuola media “G. Floreanini” di Domodossola, si tiene un concerto del Trio Fenice, composto da Elenoir Javanmardi al violino, Valentina Bionda al violoncello e Federico Del Principio al pianoforte.

Il programma della serata prevede opere di Johannes Brahms e di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič. Il Trio Fenice, costituitosi nel 2021, prende il nome dalla figura mitologica che, come la musica, resiste e rinasce come valore superiore e assoluto, luce vincente e permanente attraverso il tempo. Ha frequentato il corso post-gradum di musica da camera presso l’istituto pontificio di musica sacra di Roma nella classe del maestro Claudio Trovajoli, con cui proseguono la loro formazione, ed il corso di perfezionamento di musica da camera con pianoforte presso la scuola di musica di Fiesole con Bruno Canino, Alexander Lonquich e il Trio Gaspard. Attualmente il Trio frequenta il master di musica da camera per trio con pianoforte presso l’Università Mozarteum di Salisburgo nella classe di Enrico Bronzi e segue il corso annuale tenuto dal Quartetto di Cremona presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Nell’estate 2023 ha frequentato il corso di alto perfezionamento di viola e musica da camera tenuto dal maestro Bruno Giuranna presso l’Accademia Chigiana di Siena, ricevendo anche il diploma di merito, e con il quale ha eseguito il quartetto con pianoforte di Schumann op. 47 in occasione dell’International Festival and Summer Academy 2024 della stessa Accademia.

L’ensemble, contraddistintosi nel panorama cameristico italiano, si è esibito a maggio 2024 per “I Concerti al Quirinale” in collaborazione con Rai-Quirinale e con la presidenza, trasmessa in diretta da Rai Radio3. Selezionato dal maestro A. Lonquich e organizzato dal centro internazionale studenti “Giorgio La Pira” di Firenze ha preso parte al “Festival Musica Insieme” e dal 2022 partecipa regolarmente al “Festival Concertando – International chamber music festival” di Roma. Ha all’attivo concerti per associazioni e fondazioni come Amici della Musica di Firenze (Firenze), Amici della Musica “W. De Angelis” (Campobasso), Campus Internazionale di Musica (Latina), l’Associazione “Luigi Barbara” (Pescara), Amici di Orfeo (Trento), l’Associazione “Fattorini” (Faenza).

Il Trio Fenice è risultato vincitore del primo premio al XXV concorso internazionale di musica da camera “Rotary club Teramo Est” e del secondo premio al XXVII concorso cameristico internazionale “G. Rospigliosi”. Ha seguito le masterclass di docenti come Vladimir Mendelssohn, Michael Barenboim, Oliver Wille, Antonio Valentino, David Cohen, Maja Bogdanovic, Jana Kuss, Daniel Rowland, Andrej Bielov, Jozef Luptak, Pavel Nikl, Nikita Borisov Glesby e Alexander Kovalev. A settembre 2024 è risultato destinatario di una borsa di studio grazie alla quale ha potuto frequentare la masterclass tenuta dal maestro Jonathan Aner presso Feldkirch (Austria). Selezionato del maestro Simone Gramaglia, dal 2022 il Trio fa parte della rete de “Le Dimore del Quartetto”.

Il concerto è organizzato in collaborazione con scuola secondaria di I grado “Gisella Floreanini” e con la Pro Loco di Domodossola. L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di gestione dei sacri monti - riserva naturale speciale regionale del Sacro Monte Calvario, dalla parrocchia di Calice, con la Fondazione Comunitaria del Vco, la Fondazione Crt e la città di Domodossola.