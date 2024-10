Da 2 anni si aspettano i lavori sulla statale 33 del Sempione

E' passta anche quest'estate e non c'è traccia dei lavori che Anas aveva promesso allo svincolo di Villadossola, dove da ormai due anni è in vigore un restringimento della superstrada. Restringimento che riguarda sia la corsia nord verso lo svincolo del Laghetto dei Sogni, che quella sud dal Laghetto allo svincolo di Villadossola.

Da due anni, dicevamo, Anas ha ristretto la carreggiata perché sarebbero stati rilevati problemi ai ponti che sostengono la statale 33.

I lavori non sono mai iniziati. Ad inziio anno avevamo sentito Anas Piemonte che aveva annunciato che il via ai lavori era previsto per questa primavera. L'intervento resta un miraggio......