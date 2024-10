Fiamme in un appartamento a Locarno, rinvenuto un corpo

Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, un incendio è divampato in uno stabile situato in via della Gallinazza a Locarno, provocando la morte di una persona. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al primo piano, e i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona.

L'identità della vittima non è ancora stata ufficialmente confermata, ma si presume che si tratti di una persona anziana.L'incendio è stato segnalato poco prima dell'una di notte. Sul posto sono prontamente intervenuti agenti della Polizia cantonale, insieme al supporto della Polizia Città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona.

Il Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) è stato allertato, così come i Civici pompieri di Locarno, che hanno domato le fiamme. Il rogo ha causato ingenti danni all'appartamento, con alcuni vicini che hanno riferito di aver udito una sorta di esplosione, probabilmente dovuta al forte calore che ha fatto esplodere i vetri delle finestre.

A causa del pericolo e della necessità di mettere in sicurezza l'area, una decina di persone è stata evacuata e trasferita presso un centro della Protezione civile Locarno e Vallemaggia. Al momento, l'area interessata rimane inaccessibile anche ai pedoni, poiché i pompieri stanno completando le operazioni di bonifica. Sul posto è presente un furgone della Scientifica, incaricata di eseguire gli accertamenti per stabilire le cause precise dell'incendio