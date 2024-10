Il titolo italiano Vertical e poi la vittoria a Oropa per Peter Bettoli

Due settimane intense quelle appena concluse per Peter Bettoli, 19enne di Macugnaga, già medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Youth in Montenegro lo scorso giugno, atleta dello Sport Project VCO, allenato dall'ossolano Davide Barone.

Al Melavertical di Villa di Tirano (Sondrio), disputatosi il 29 settembre e valevole come prova unica dei Campionati Italiani Vertical Assoluti della FiSky (Federazione Italiana Skyrunnig), Peter Bettoli ha conquistato il titolo di Campione Italiano categoria Youth C (atleti sotto i 20 anni di età) con un tempo di 33’e 45’’, imponendosi sul secondo classificato, Antonio Corti per 6' 58'' e sul terzo per 9 minuti e 20 secondi, aggiudicandosi il quarto posto nella classifica assoluta a pari merito con il compagno di squadra Marcello Ugazio.

Domenica 6 ottobre Peter ha partecipato al Vertical Tovo a Oropa (Biella), gara che lo aveva visto vincitore lo scorso anno davanti all'olimpionico Davide Milesi. In una giornata di sport e solidarietà, poiché la competizione raccoglie fondi per l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mielomi ed era valevole come Primo Trofeo in memoria del valdostano Jean Pellisier, pioniere della disciplina, il giovane atleta di Macugnaga si è imposto con il tempo di 34 minuti e 52 secondi facendo registrare il miglior tempo di sempre in una gara che si sviluppa per 1.000 metri di dislivello in soli 2,9 kilometri di percorso, abbattendo il muro dei 35 minuti e il record dell'atleta valdostano Nadir Maguet di 35'06", risalente alla prima edizione.

Due ottimi risultati in vista delle ultime gare di stagione.