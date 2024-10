Operazione antidroga a Domodossola: arrestato un 45enne

Nei giorni scorsi a Domodossola personale della squadra mobile della questura di Verbania coadiuvato dagli agenti del settore polizia di frontiera di Domodossola e dall'unità cinofila della compagnia guardia di finanza di Domodossola, nell'ambito di un'operazione antidroga hanno tratto in arresto un cittadino domese di 45 anni ed hanno denunciato a piede libero un altro domese, di 22 anni.

Nello specifico, a seguito di attività info-investigativa operata da personale della squadra mobile di Verbania volta alla repressione del reato di traffico di sostanze stupefacenti, il quarantacinquenne domese era stato individuato come detentore di sostanza destinata allo spaccio. Rintracciato nei pressi dell'attività da lui gestita, con l'ausilio dell'unità cinofila della guardia di finanza, la polizia ha perquisito i locali commerciali in suo uso, rinvenendo sostanza stupefacente celata all'interno di una vaschetta ad uso alimentare nonché una bilancia di precisione, collocata accanto alla vaschetta in cui vi era la sostanza. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo e ha restituito esito positivo. Nell'abitazione sono stati infatti rinvenuti altri due panetti di sostanza simile a quella trovata presso il locale commerciale, recante anche la medesima etichettatura, nonché sostanza già confezionata e pronta per essere ceduta, altri contenitori contenenti sostanza stupefacente e svariati bilancini di precisione.

Il tutto per un peso complessivo di circa 300 grammi. In casa è stato rinvenuto anche un diploma di scuola superiore palesemente contraffatto: questo è costato all'uomo una denuncia ai sensi dell'art- 482 c.p. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato all'esito della perquisizione.

L'uomo è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente che all'esito della direttissima ha applicato all'uomo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella stessa giornata un'altra pattuglia della polizia di Stato ha proceduto al controllo di un ragazzo domese di 22 anni trovato in possesso di 100 grammi di hashish, 2 coltelli a serramanico e numerose munizioni di vario calibro detenute illegalmente. Per il ragazzo è scattata una denuncia a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed allo stesso è stata sequestrata la droga, i coltelli e le munizioni, gli è stato ritirato il porto di fucile per uso caccia e gli sono state ritirate le armi e le altre munizioni in suo possesso.