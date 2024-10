Festa all'oratorio di Domodossola con "Misurati con l'amore"

Domani, venerdì 11 ottobre, l'oratorio di Domodossola ospiterà la Compagniadellozio per uno spettacolo imperdibile dal titolo “Di misura in misura”, che avrà inizio alle 20:45. La compagnia teatrale, composta da talentuosi attori come Matteo Minetti, originario di Ossola, e Matteo Cinzio, di Borgomanero, presenterà un'opera che si integra perfettamente con il tema della festa: “Misurati con l’amore”.

L'iniziativa è stata organizzata da don Giacomo Bovio e dai giovani dell'oratorio, con l'intento di promuovere momenti di aggregazione e riflessione sul valore dell’amore nelle sue molteplici forme. Il programma della serata inizia alle 19:30 con l’apericena, seguito dallo spettacolo alle 20:45. È consigliata la prenotazione al numero 351 6058634.