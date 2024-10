Beppe Gandolfo secondo al premio giornalistico nazionale "Franco Marchiaro"

Importante riconoscimento per Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset, editorialista delle testate del nostro editore Ultravox, tra cui Ossolanews, Vconews e Newsnovara e tra gli organizzatori di Domosofia. Il giornalista torinese, ma ormai quasi adottivo del Verbano Cusio Ossola, ha infatti ottenuto il secondo posto nella sezione Nord-Ovest del premio giornalistico nazionale "Franco Marchiaro" con un servizio sulla Ferrovia Vigezzina.

Il premio, giunto alla decima edizione e promosso dalla Fondazione Solidal Onlus, è intitolato a Franco Marchiaro, giornalista alessandrino già capo servizio de “La Stampa” che ha donato un lascito vincolato all’istituzione appunto di un premio giornalistico.

Beppe Gandolfo si è aggiudicato dunque il secondo posto nella sezione riservata ad articoli, foto, video, podcast o servizi sul territorio del Nord Ovest, ovvero in Piemonte. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nell’ambito della Settimana della Cultura delle Fondazioni bancarie, presso la sede della Cassa di Risparmio di Alessandria. Gandolfo, che è sempre molto attento al territorio del Verbano Cusio Ossola al quale dedica spesso servizi giornalistici che vengono messi in onda in Studio Aperto Mag Mediaset, ha partecipato dunque con un servizio sul treno della Vigezzina che ha ottenuto gli apprezzamenti e il riconoscimento della qualificata giuria. E proprio lunedì prossimo il treno del foliage della Ferrovia Vigezzina sarà nuovamente protagonista di un servizio a firma di Beppe Gandolfo.

Da parte di Ultravox e di tutte le testate del nostro gruppo le congratulazioni per l'importante successo.