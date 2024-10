"Voci resistenti": si celebrano gli 80 anni dall'eccidio al Sasso di Finero

Il 12 ottobre si tiene la commemorazione dell’80° anniversario del sacrificio del colonnello Attilio Moneta e del tenente Alfredo Di Dio, vittime di un agguato nazifascista al cosiddetto Sasso di Finero, avvenuto il 12 ottobre 1944.

La cerimonia ha inizio alle 10.00 con il ritrovo al cimitero di Malesco per un omaggio al colonnello Attilio Moneta. Ci si sposta poi al Sasso di Finero, presso il cimitero e il monumento ai partigiani per un omaggio ai caduti della Val Grande. Alle 11.30 l’arrivo a Cursolo, in Valle Cannobina, per la cerimonia religiosa celebrata da don Pierino Lietta, seguita dal saluto delle autorità e dall’orazione ufficiale. Alle 13.00 un pranzo conviviale al circolo Arci di Cursolo.

Per rendere più viva e coinvolgente col pubblico la rievocazione dell'eccidio e di tante "piccole" storie individuali di numerosi partigiani che hanno condiviso valori e obiettivi della Resistenza, l'associazione di volontariato Culture d'Insieme nel Vco, che contribuisce all'organizzazione dell'evento col sostegno di Cst Novara Vco, ha inserito nel programma alcune recite teatrali per dare voce e far rivivere episodi che hanno fatto la storia delle nostre valli e relative testimonianze. In occasione delle diverse soste lungo l'itinerario da Malesco a Cursolo nella mattinata, e nel pomeriggio dopo il tradizionale pranzo conviviale presso il circolo Arci di Cursolo, interverranno Cristina Barberis Negra dell'associazione Il Tempo Ritrovato come narratrice, con la recita di “Voco resistenti”, racconti di donne e di uomini che hanno fatto la storia delle nostre valli, e gli attori Roberto Galluccio e Marco Preite della Confraternita dei Guitti con la recita “Dove sta la libertà”. Il tutto con l'accompagnamento musicale di Massimo Losito alla fisarmonica.

La cerimonia, organizzata di concerto tra il comune di Valle Cannobina, la Fivl (Federazione Italiana Volontari per la Libertà - raggruppamento divisioni patrioti Alfredo Di Dio), il Museo Partigiano Alfredo Di Dio di Ornavasso e il supporto dell'associazione Culture d'Insieme nel Vco Ets, col sostegno di Cst Novara Vco e del Parco Nazionale Val Grande, prevede l'orazione ufficiale a cura di Mauro Cavalli dell'università di Pavia.

L'evento, patrocinato da numerosi enti, è occasione di memoria ma anche di ripensamento e rivisitazione critica di un passato da non dimenticare.