Ornavasso ricorda Alfredo Di Dio e Attilio Moneta

Domenica 13 ottobre si tiene a Ornavasso, al santuario della Madonna del Boden, la celebrazione per l’80° anniversario dell’eccidio in cui persero la vita il tenente Alfredo Di Dio e il colonnello Attilio Moneta. Con l'occasione, si ricordano tutti i caduti per la libertà.

La celebrazione, iniziata il 12 ottobre con la commemorazione tra Malesco e Cursolo, riprende dunque il giorno successivo a Ornavasso, dove alle 9.30 viene celebrata la messa da don Roberto Sogni. A seguire l’orazione ufficiale di Emanuele Rossi, direttore del Museo Partigiano di Ornavasso. Intervengono anche Marco Torretta, presidente dell’associazione patrioti “Alfredo Di Dio” e Paolo Rossetti, vicepresidente nazionale di Fivl (Federazione Italiana Volontari della Libertà).

Dopo la messa e la cerimonia della mattina al Boden, i convenuti si spostano alla Linea Fortificata Cadorna alla Punta di Migiandone dove si ricorda la battaglia di Ornavasso, descritta in modo analitico e professionale dal compianto professor Pier Antonio Ragozza, storico militare e consigliere dell'esercito italiano, nonché presidente dell'associazione Linea Cadorna.

Alcuni allievi della scuola media leggono passi scelti, scritti dal professor Ragozza, tratti da "Trincee di Libertà - La battaglia di Migiandone di Ornavasso dell'ottobre 1944”, edito dall’associazione Linea Cadorna nel 2012. Alle celebrazioni partecipano anche il gruppo Alpini Ornavasso e la banda musicale Santa Cecilia di Ornavasso - Gravellona.

A seguire un pranzo conviviale al ristorante Lago delle Rose, a cui sono invitati anche i parenti dei partigiani che nel corso degli anni hanno frequentato il museo di Ornavasso. Nel pomeriggio una navetta trasferirà gruppi di persone dal ristorante al museo, per visite guidate no-stop dalle 14.30 alle 18.00 e per assistere alla proiezione del docufilm con intervista inedita di Guglielmo Giusti "Dal Fascismo alla scelta di Resistenza" a cura di Paolo Barbuto in collaborazione con il Museo Partigiano di Ornavasso - Busto Arsizio.