Serie D maschile, debutto stagionale per Il 2mila8volley Domodossola

Tutto pronto per il debutto stagionale della Serie D maschile del 2mila8volley Domodossola, targata anche quest’anno Pediacoop H24. Gli ossolani si sono presentati in grande stile a sponsor, tifosi, giornalisti lo scorso 21 settembre, presso la palestra del Liceo Spezia Palaraccagni. Tra le novità di quest’anno sicuramente quella dell’arrivo in squadra del talento ucraino classe 2007 Kurochkin Vsevolod “Seva”, che ha deciso di sposare il progetto domese trasferendosi a Domodossola per questa stagione sportiva.

Poi l’avvicendarsi in panchina tra coach Nardin, che ricoprirà il ruolo di primo allenatore, e coach De Vito, che rimarrà comunque nello staff a dare una mano come aiuto allenatore. Per il resto il roster rimarrà più o meno invariato rispetto quello dello scorso anno con un team composto dal giusto mix tra atleti esperti e giovani promettenti del vivaio domese. L’unico saluto rispetto al 2023/2024 quello di Putrino Lorenzo, in prestito alla Serie C di Biella.

Il campionato sarà lungo ed impegnativo: Pediacoop H24 Domo è inserita nel girone B di 14 squadre provenienti da tutto il Piemonte. Il livello tecnico è ulteriormente aumentato a seguito della riforma federale avvenuta proprio a partire da questa stagione e che ha visto un rimescolamento generale tra Serie D e Serie C con tantissime compagini che lo scorso anno militavano proprio in quest’ultima categoria. Non sarà facile per gli ossolani ripetere il campionato passato, ma gli obiettivi rimangono invariati ovvero raggiungere i play-off promozione.

Questo significa arrivare tra le prime tre squadre classificate e poi giocarsi tutto nella post-season per tentare il salto nella massima serie regionale.Il campionato avrà inizio domenica 13 ottobre e si inizierà subito “col botto”. Domodossola infatti ospiterà al Palaraccagni (Lice Spezia Domodossola) la Pallavolo Altiora Verbania per un bellissimo derby provinciale. Appuntamento domenica 13 ottobre alle ore 17.30.