Promozione: vince la Juve Domo, ma Cossato e Ivrea non mollano

Va in archivio la sesta giornata del campionato di Promozione, giornata caratterizzata dal big-match Fulgor Chiavazzese RV - Città Di Cossato: sonora vittoria degli ospiti per 4-0, che apre una piccola crisi in casa della ex capolista, alla seconda sconfitta consecutiva. L’attuale capolista è invece la Juve Domo, che ha ragione dell’Orizzonti Canavese in rimonta. I ragazzi di Nino hanno dovuto faticare più del previsto, contro una squadra che sin qui ha raccolto un solo punto: padroni di casa che chiudono avanti il primo tempo, poi nella ripresa i giovani Carassiti e Zani fissano il punteggio sul 2-1 finale.

Prima sconfitta per l’Omegna targato Ramazzotti, che al “Liberazione” deve arrendersi al Cameri. I cusiani devono ancora una volta rinunciare al bomber Cataldo, e il gol dei novaresi sul finire del primo tempo è sufficiente per portarsi via l’intera posta in palio. Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che ora navigano nelle zone nobili della classifica.

A Ornavasso era di scena la Virtus Vercelli, anch’essa una matricola, che però ha iniziato meglio il campionato. Agli uomini di Fusè non difetta l’impegno, trovano la rete con Uttini, ma non riescono a portare a casa i tre punti: al Comunale finisce 1-1.

Così l’allenatore dei neri Adolfo Fusè: “Un buon punto, che muove la classifica, anche se nel finale avremmo anche potuto vincerla. Sono contento perché vedo che i ragazzi si stanno calando sempre di più in questa categoria, e finora in tutte le gare (a parte la debacle di Varallo) siamo sempre stati in partita e ce la siamo giocata. È vero, non facciamo molti gol, non abbiamo un bomber che segna a raffica, ma in fondo non tutte le squadre ce l’hanno, noi dobbiamo sopperire con il gioco e cercando la via della rete con più giocatori. La classifica fino a questo momento è abbastanza in linea con le aspettative, ma manca qualche punticino che abbiamo perso per strada e che avremmo meritato. In ogni caso andiamo avanti domenica dopo domenica, consapevoli che ogni partita sarà una battaglia, e dobbiamo cercare i punti che ci servono dappertutto e contro tutti”.

Anche il Feriolo deve accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro il Gattinara, ma forse con la rosa decimata a causa dei giocatori squalificati non si poteva fare di più. Bella partita al “Galli”, i ragazzi di Pissardo centrano un palo e poi passano con Mattioni a metà primo tempo, ma tre minuti dopo i vercellesi trovano l’immediato pareggio, che non cambierà più. I vignaioli confermano di essere una buona squadra, per i gialloblù questo punto è un brodino, in attesa di tempi migliori.

I risultati:

Omegna - Cameri 0 - 1; Orizzonti Canavese - Juventus Domo 1 - 2; Feriolo - Gattinara 1 - 1; Fulgor Chiavazzese RV - Città Di Cossato 0 - 4; Ivrea - Montanaro 3 - 2; Ornavassese - Virtus Vercelli 1 - 1; Union Novara - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 0 - 1; Arona - Dufour Varallo 3 - 1

Classifica:

Juve Domo 16 - Città Di Cossato, Ivrea 15 - Arona 13 - Fulgor Chiavazzese RV, Cameri 12 - Ce.ver.sa.ma. Biella 9 - Gattinara, Virtus Vercelli 8 - Montanaro, Omegna 7 - Dufour Varallo 6 - Ornavassese 4 - Union Novara 3 - Feriolo 2 - Orizzonti Canavese 1