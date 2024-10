Ultimi giorni per presentare le foto al concorso ''Città di Domodossola''

Scade il 17 Novembre il termine per la presentazione delle fotografie per il concorso nazionale "Città di Domodossola", intitolato a "Mario Ruminelli". E’ un concorso con raccomandazione Fiaf al quale ovviamente non potranno partecipare i soci de La Cinefoto, in quanto ente organizzatore. La Cinefoto festeggia quest’anno il 60° anniversario dalla fondazione e lo fa anche organizzando una mostra collettiva con la immagini dei soci. Tema della mostra sarà Domodossola. Le immagini saranno esposte dal 19 al 27 Ottobre al Collegio Mellerio Rosmini, nella sala refettorio - Artoteca Di-Se Prosegue intanto la nostra campagna di tesseramento e proseguono anche le serate del venerdì in Via Paolo della Silva 24 a Domodossola .