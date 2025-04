VillAvis Race, una grande festa tra sport e solidarietà FOTO E VIDEO

Sono stati circa duecento gli atleti che hanno preso parte alla seconda edizione di VillAvis Race, la corsa organizzata dall’Avis Ossolana e andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 6 aprile, a Villadossola. Due le gare disputate: una competitiva di 18 km e una non competitiva di 11 km. Un grande successo, dunque, per un evento che aveva anche scopo benefico: parte del ricavato, infatti, è stato devoluto a Ossola Amica dell’Ugi Odv, associazione che si occupa dell’assistenza ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

La gara lunga maschile ha visto il trionfo di Mauro Bernardini dell’Atletica Cistella, che ha preceduto Didi Boutamine (Run card) e Francesco Pizzi (Sport Project Vco). Per la gara femminile, gradino più alto del podio per Sara Locatelli di Sport Project Vco; secondo posto per Chiara Belardelli (G.s.d. Genzianella), terza Gloria Grossi (Atletica Avis Ossolana).

Nella 11 km maschile, vittoria per Andrea Barozzi, seguito da Marco Bellucco e Riccardo Barozzi. Nella gara corta al femminile, trionfo per Claudia Giacomotti di Team Luciani Sport; sul podio anche Arianna Matli (Asd Caddese) e Alessia D’Avanzo (Atletica Avis Ossolana).

Al termine delle gare, tutti in piazza Repubblica per il “polenta party” che ha visto una grande partecipazione da parte di atleti e pubblico - per cui hanno espresso la propria soddisfazione non solo gli organizzatori ma anche il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e l'assessore allo sport Maurizio Gianola - durante il quale si sono tenute le premiazioni e la consegna di premi ad estrazione. Una grande festa, dunque, per l’Avis Ossolana, gli atleti, i volontari e tutti coloro che hanno partecipato.