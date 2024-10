Incidente tra camion sul Sempione: erano in corso i controlli della polizia cantonale

Nella giornata di giovedì 3 ottobre la polizia cantonale del Vallese ha eseguito un controllo di massa, rivolto in particolare ai mezzi pesanti, a Raron. Nel corso dei controlli, sono state registrate 13 infrazioni da parte dell’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini insieme al servizio di circolazione stradale e della navigazione e alla polizia stradale italiana.

Diverse le infrazioni riscontrate dagli agenti. “Un uomo guidava un furgone con un peso totale di 3.500 kg e un rimorchio con un peso di 1.200 kg – spiega la polizia cantonale -. Per una combinazione di veicoli di questo tipo è richiesta la patente di categoria Be, di cui l'uomo non disponeva”. Il conducente e il suo datore di lavoro sono stati segnalati al servizio della circolazione stradale e della navigazione. Inoltre, un secondo conducente è stato denunciato perché il suo mezzo presentava gravi problemi tecnici e di sicurezza, soprattutto ai freni.

“Sono state riscontrate – prosegue la polizia cantonale - infrazioni alla Olr (ordinanza sui tempi di lavoro e di riposo dei conducenti professionisti di veicoli a motore), soprattutto in merito ai tempi di riposo o agli straordinari. Altre due infrazioni riguardavano il fissaggio insufficiente del carico”. Infine, è stato fermato un camion risultato sovraccarico, mentre tre automobilisti sono stati sanzionati per uso del telefono alla guida.

Durante i controlli, inoltre, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autoarticolati sul Passo del Sempione. Dopo lo scontro, uno dei due camion ha proseguito senza fermarsi, ma le forze dell’ordine sono riuscite a fermarlo poco dopo, scoprendo che un dei due conducenti mostrava segni di ebbrezza.