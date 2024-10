Il Ciss Ossola organizza i "gruppi di parola" a sostegno dei figli di genitori separati

Il Centro per le famiglie del Ciss Ossola - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali -realizzerà tra ottobre e dicembre un'iniziativa denominata “Gruppi di parola”, rivolta a figli di genitori separati o in fase di separazione. Il primo gruppo interesserà bambini in età compresa tra 8 e 11 anni, mentre il secondo ragazzi tra i 12 e i 14 anni.

Il gruppo di parola è uno spazio di scambio e sostegno tra bambini che condividono la stessa esperienza di cambiamento all'interno delle loro famiglie, legati a eventi quali il divorzio, la ricomposizione famigliare, i casi di conflittualità tra i genitori. Abbiamo intervistato in merito la sostituta del direttore del Ciss Sonia Manini, nonché responsabile dell'area minori.

Vuole spiegarci l'obiettivo dei Gruppi di parola?

“Quando una famiglia attraversa momenti difficili la comunicazione è spesso più faticosa, i figli non sempre sanno con chi parlare, a chi rivolgere le loro domande. Il Gruppo di parola ha come obiettivo quello di favorire la comunicazione tra figli e genitori e tra pari, di salvaguardare il legame intergenerazionale con entrambi i rami familiari, di aiutare i figli ad affrontare i cambiamenti emozionali ed organizzativi legati alla separazione dei genitori o alla ricostituzione di un diverso nucleo familiare. Non si configura perciò come un’attività terapeutica, ma piuttosto come un intervento di prevenzione e condivisione tra pari”.

Come si svolgono i Gruppi di parola?

“Il percorso prevede quattro incontri della durata di due ore ciascuno, a cadenza settimanale. I piccoli gruppi (4-8 partecipanti) sono organizzati per fasce di età omogenee. Nella seconda parte dell'ultimo incontro è prevista la presenza di mamme e papà per un momento di scambio tra genitori e figli. Ogni genitore potrà, inoltre, richiedere un momento di restituzione individuale ai conduttori”.

La partecipazione prevede un costo?

“La partecipazione al percorso è gratuita, in quanto il progetto è realizzato con il contributo della presidenza del consiglio - dipartimento per la famiglia in collaborazione con la regione Piemonte nell'ambito dei finanziamenti del Fondo politiche della famiglia 2023. Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le famiglie del Ciss Ossola, sito in Rione Badulerio, a Domodossola”.

Per informazioni è possibile telefonare al 340 4590381 Rosito Luca; 347 9019021 Barboglio Sara o scrivere a mediazione@ciss-ossola.it. I gruppi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.