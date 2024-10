Ad Anzola arriva la Castagnata insieme all'Oktoberfest

Domenica 20 ottobre 2024, Anzola d'Ossola si prepara a vivere una giornata di festa all’insegna della tradizione e della convivialità, grazie all'evento "Castagnata Oktoberfest" organizzato dalla Pro Loco. La manifestazione si terrà nella suggestiva cornice di Piazza San Rocco e offrirà momenti di svago e gustose prelibatezze per grandi e piccini.

L’evento inizierà alle 11:30 con un aperitivo collettivo, un’occasione perfetta per socializzare e dare inizio alla giornata in compagnia. A seguire, dalle 12:30, il punto ristoro offrirà un menù tipico bavarese: risotto alla birra, salamini con crauti e bretzel, per dare un tocco di Oktoberfest al cuore di Anzola.

A partire dalle 14:30, le tradizionali castagne saranno pronte per essere distribuite ai partecipanti, completando la giornata con un sapore autunnale classico e amato da tutti. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla riparazione del campanile di Anzola.