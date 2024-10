È in programma per domenica 20 ottobre la castagnata organizzata dal gruppo alpini di Premosello Chiovenda, appartenenti alla sezione Ana di Domodossola.

La manifestazione si tiene nell’area attrezzata vicino al campo sportivo, e rimane confermata anche in caso di maltempo. Alle 11.30 l’apertura della cucina per la distribuzione di trippa e pasta; dalle 14.00, poi, castagne per tutti.