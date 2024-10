Il coro Ana di Domodossola in trasferta nel Grossetano

Trasferta in provincia di Grosseto, nel fine settimana, per il coro Ana di Domodossola diretto dal maestro Enzo Sartori. Una ventina di cantori il 19 e il 20 ottobre parteciperanno ad una rassegna corale e saranno tra gli animatori della “Castagna in festa” ad Arcidosso sul monte Amiata. Il 19 alle 18.00 per le vie del paese si esibiranno con il coro Santa Anastasia di Budduso in provincia di Sassari.

Domenica alle 10.30 animeranno la messa nella chiesa della Madonna Incoronata sempre con il coro di Sassari, infine alle 15.00 parteciperanno ad una rassegna corale con il coro Verdi di Arcidosso, I cardellini del Fontanino e il coro Santa Anastasia di Budduso.

Castagna in festa è una manifestazione organizzata dal comune di Arcidosso e dalla Pro Loco che celebra la castagna del Monte Amiata e propone cantine aperte, stand gastronomici, mercatini e musica. A contattare e invitare il coro Ana domese è stato direttamente il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini.