Il Corpo Musicale di Varzo celebra Santa Cecilia, patrona della musica. Appuntamento il 20 ottobre in piazza Pletti alle 10.30 per il saluto della banda. A seguire, alle 11.15, la messa in memoria dei musicisti defunti. Alle 12.30 il pranzo alla Locanda della Pineta alla Sotta di Trasquera, con un pomeriggio di musica in compagnia.