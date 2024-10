Prima Categoria, Gravellona San Pietro sempre in fuga

Non si ferma la corsa della capolista Gravellona San Pietro. Gli arancioneri superano le insidie di una trasferta sulla carta non impossibile, in casa del Romagnano, e centrano il sesto successo in sette giornate di campionato. Il rigore di Fioretti basta ai tocensi per chiudere avanti il primo tempo, poi nella ripresa arriva subito il raddoppio di Panizzolo, ma i sesiani non ci stanno, e riducono le distanze a mezzora dalla fine. Ancora Fioretti su rigore sembra chiudere il discorso, ma il Romagnano segna ancora e ci prova fino alla fine, senza successo: finisce 2-3 per il Gravellona. Dietro agli arancioneri rimane in scia solo il Bagnella, che regola all’inglese la Varzese. Gli arancioneri ringraziano le reti di Salzano e Micheletti, che firmano il 2-0 finale e costringono i ragazzi di Chiaravallotti al quarto stop consecutivo.

Cade fragorosamente la Cannobiese al cospetto del Momo, una formazione che, se trova il passo giusto, può senz’altro dire la sua. I novaresi, trascinati dall’eterno Ricky Poi, mettono a segno un poker di reti, mentre i biancorossi di Pettinaroli trovano solo il gol della bandiera nel finale, grazie ad una autorete. Sfida molto tesa ed equilibrata al Comunale di Piedimulera, dove alla fine i gialloblù riescono a spuntarla contro la diretta concorrente Sizzano. Avanti gli ospiti dopo venti minuti, e subito dopo Inguscio spreca il rigore del possibile pareggio, poi a fine primo tempo la svolta: gli ospiti rimangono in 10 e Elca non sbaglia dal dischetto, siglando il pareggio. Nella ripresa subito Gnata in gol per gli ossolani, ma i ragazzi di Poma devono ancora soffrire e ringraziare il proprio portiere Balzari che para un rigore a venti minuti dal termine, blindando il 2-1 finale.

Vittoria importante per la Virtus Villa sul Valduggia. Pronti, via e subito rigore per i biancoazzurri, che Palfini trasforma senza esitazioni, trovando così la prima rete in questo campionato. Il bomber di casa non si ferma, e al 25° minuto raddoppia con uno stacco imperioso su azione d’angolo, purtroppo però deve lasciare il campo prima dell’intervallo per infortunio. I vercellesi accorciano le distanze e si fanno minacciosi, ma Pasin al 12° minuto della ripresa sigla il 3-1 che sarà poi il risultato finale, anche grazie al portiere Allioli, che al quindicesimo minuto neutralizza un rigore concesso generosamente agli ospiti. Soddisfatto mister Manolo Giampaolo: “Oggi sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione. Domenica scorsa a Varzo avevamo vinto ma non avevamo giocato bene, stavolta abbiamo disputato una buona partita e meritato la vittoria. Sono contento anche per Palfini che si è sbloccato, peccato che sia poi dovuto uscire, speriamo sia stata solo una botta al ginocchio. Il Valduggia è una buona squadra, secondo me merita di più della sua attuale posizione in classifica, ha tre-quattro giocatori di ottimo livello. Oggi era importante vincere per mantenere il passo delle nostre concorrenti, è un campionato molto equilibrato, a parte il Gravellona che per il momento sta facendo una corsa a sé, e basta sbagliare due partite per trovarsi in fondo. Non esistono partite facili per nessuno, domenica prossima andiamo a giocare in casa della Serravallese, che oggi ha fatto quattro gol a Carpignano”.

Pareggio a reti bianche per il Fondotoce, che ospitava la Quaronese. Tutto sommato un buon punto per i neroverdi di Sena, che proseguono la loro striscia positiva contro un avversario pericoloso.La sfida salvezza del “Liberazione” sorride all’Agrano, che supera il Vogogna per 2-1. Botta e risposta nel primo tempo: granata avanti con Perini e pareggio di Forni su rigore. Al quarto d’ora della ripresa Pirchio segna e regala i tre punti agli omegnesi, inguaiando i verdi di Castelnuovo, che ora restano solitari in ultima posizione.

I risultati:

Agrano - Vogogna 2 - 1; Bagnella - Varzese 2 - 0; Carpignano - Serravallese 2 - 4; Fondotoce - Quaronese 0 - 0; Momo - Cannobiese 4 - 1; Piedimulera - Sizzano 2 - 1; Romagnano - Gravellona San Pietro 2 - 3; Virtus Villadossola - Valduggia 3 - 1

Classifica:Gravellona San Pietro 19 - Bagnella 14 - Piedimulera, Virtus Villa, Momo 12 - Cannobiese, Serravallese 11 - Sizzano, Quaronese 10 - Carpignano 9 - Fondotoce 8 - Agrano 7 - Varzese, Romagnano, Valduggia 6 - Vogogna 4.