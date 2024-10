Una 13enne picchiata alle giostre: denunciate tre ragazze ossolane

Lo scorso mese di maggio i carabinieri di Domodossola erano intervenuti presso l’area giostre di Nosere, dove era stata segnalata l’aggressione di alcune minori da parte di altre ragazze. All’arrivo dei militari erano presenti solo tre ragazzine vittime dell’aggressione, una in particolare, 13enne, aveva riportato alcune lievi lesioni e pertanto era stata medicata dai sanitari.

Dalle prime dichiarazioni era emerso che l’aggressione era partita senza alcun particolare motivo e non si avevano elementi per l’identificazione delle responsabili. Solo la 13enne aveva riconosciuto una delle tre ragazze che l’avevano aggredita grazie ad un profilo social della stessa, dal quale si evinceva solo il nome. Inoltre, veniva identificato un ragazzo che aveva assistito alla scena. Le successive attività dei carabinieri, dopo la formale denuncia da parte della madre della minore aggredita, sono state l’escussione del giovane testimone, e nonostante le poche informazioni si è riusciti a risalire all’identità di una delle ragazze, minorenne, la quale interrogata alla presenza dei genitori ha confermato la sua presenza quella sera sul posto. Inoltre, sono emersi ulteriori elementi per l’identificazione della ragazza del profilo social, anche lei minorenne, tra cui la scuola frequentata e pertanto anche lei è stata convocata dai carabinieri con un genitore e, opportunamente interrogata, ha ammesso la sua presenza la sera dell’aggressione alle giostre. Sono emerse infine ulteriori elementi anche per identificare la terza ragazza, maggiorenne, che con le altre due avrebbe aggredito il gruppetto di ragazzine.

Una volta raccolti tutti gli elementi le tre ragazze ossolane, sono state denunciate per lesioni personali in concorso, la maggiorenne alla Procura di Verbania e le due minorenni alla Procura dei minori di Torino.