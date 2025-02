Trenta arresti per droga in Vallese

Trenta arresti, tra i quali anche dei minorenni, in Vallese. Dove la polizia cantonale ha smantellato una rete di narcotraffico attiva a Sierre e nei dintorni.

Dice la polizia cantonale: “La rete, organizzata secondo una struttura piramidale, era rifornita principalmente dalla Svizzera romanda. I principali responsabili sono stati perseguiti per la vendita di almeno 500 chili di hashish e più di 2 chili di cocaina nell'arco di tre anni. Questi volumi, senza precedenti nel Vallese per i prodotti a base di cannabis, hanno potuto generare un fatturato derivante dalla rivendita in strada di oltre 4 milioni di franchi per l'hashish e di oltre 175.000 franchi per la cocaina’’.

L'inchiesta ha evidenziato anche un aumento degli atti di violenza legati all'attività della rete, in particolare per il recupero dei crediti. Sono stati segnalati casi di violenza fisica, che possono configurarsi come estorsione e ricatto, rapina e minacce. Il livello di violenza appare senza precedenti, facendo temere l'inizio di azioni già osservate da diversi anni in alcune periferie francesi.

Uno dei presunti autori è attualmente ancora in custodia. Altri sono soggetti a misure alternative alla custodia cautelare in carcere.

La Procura della Repubblica e il Tribunale per i minorenni hanno aperto diverse indagini nei confronti dei diversi soggetti coinvolti in questo caso e sono in corso ulteriori accertamenti. Gli imputati rischiano diversi anni di prigione; Anche gli stranieri rischiano l'espulsione giudiziaria. La presunzione di innocenza è mantenuta fino alla pronuncia di una condanna definitiva.

‘’Questa operazione – dicono gli inquirenti - sottolinea l'impegno della Procura pubblica, del Tribunale per i minorenni e della Polizia cantonale del Vallese nel contrastare efficacemente le reti criminali, in particolare quelle legate al traffico di droga, e nel garantire che non vi siano zone senza legge in tutto il Cantone’’.