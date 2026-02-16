Controlli dei Carabinieri: arrestato un giovane evaso dai domiciliari, denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dello scorso fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno effettuato una serie di controlli coordinati su tutto il territorio, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di guida pericolose, dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, oltre alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione personale, tra cui sorveglianza speciale e detenzione domiciliare.

L’attività complessiva ha portato all’arresto di una persona, alla denuncia in stato di libertà di dieci soggetti e alla segnalazione all’autorità amministrativa di sei giovani.

Per quanto riguarda l’attività svolta dai militari della Compagnia di Domodossola, è stato tratto in arresto un 20enne dimorante a Domodossola, già sottoposto agli arresti domiciliari a seguito di un aggravamento della misura cautelare. Il giovane, infatti, non è stato trovato all’interno della propria abitazione durante reiterati controlli effettuati dai Carabinieri.

A Crevoladossola è stato denunciato un uomo di 61 anni, residente in Ossola, che durante un controllo stradale è risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 1,27 g/l. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Analogo intervento a Santa Maria Maggiore, dove un giovane di 20 anni, fermato mentre era alla guida, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,30 g/l. Anche in questo caso è stato disposto il ritiro immediato del titolo di guida.

Nel corso dei controlli antidroga a Domodossola, un uomo di 65 anni, con precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale nei pressi della propria abitazione e trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish, sostanza che è stata sequestrata. Sempre a Domodossola, un altro soggetto nato nel 1998, anch’egli con precedenti, è stato sorpreso in possesso di 0,3 grammi della stessa sostanza. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per detenzione di stupefacenti destinati a uso personale.

I controlli, fanno sapere i Carabinieri, proseguiranno in maniera costante anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio provinciale.