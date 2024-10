Raggiunto l'escursionista in difficoltà in Val Loana. Trascorrerà la notte al bivacco in La Piana con i soccorritori

E' stato raggiunto intorno alle 16 l'escursionista tedesco di 74 anni che aveva chiesto aiuto in mattinata dal cuore della Valgrande. E' stato soccorso e portato al bivacco de La Piana. Nonostante le sue buone condizioni generali, l'uomo risultava visibilmente stanco e debilitato, effetto di una prolungata permanenza al freddo e sotto l'acqua.

Al bivacco, il 74enne è stato visitato dai dottori Mestrone e Persampieri, entrambi parte della squadra del soccorso alpino. Dopo averne valutato le condizioni si è deciso di rimanere a trascorrere la notte al bivacco. Le condizioni meteo avverse avrebbero complicato un trasporto immediato verso la vallata. Pertanto, le squadre hanno deciso di trascorrere la notte al bivacco.

Domani mattina, ulteriori squadre di soccorso entreranno in azione per completare l'operazione di recupero. Con l'aiuto dei soccorritori e sulle proprie gambe, l'uomo verrà accompagnato in sicurezza verso la Val Loana.