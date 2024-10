La Festa d'autunno 'irrompe' in piazza Mercato

Anche quest'anno, meteo permettendo, domenica 27 ottobre torna la Festa d'autunno in piazza Mercato a Domodossola organizzata dall'associazione Oscella Felix. La formula è quella della tradizione, che si ripete da ben ventisette anni: alla mattina alle 9 vi sarà il banchetto delle torte, dalle 12 si mangerà in piazza con polenta con spezzatino, salamino e gorgonzola, alle 14 si potranno degustare gli Stinchett, alle 15 è in programma la castagnata e infine dalle 15.30 tanti giochi per bambini e adulti.

Ma non è tutto: "Si potrà mangiare con tavoli all'aperto - spiega Mimmo Lipari, presidente dell'associazione - vi saranno anche cioccolata e vin brulé, e le bancarelle a km 0 e impatto 0. In caso di maltempo la festa sarà annullata".