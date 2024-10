Vogogna ricorda il partigiano Gaudenzio Pratini

Il comune di Vogogna, l'Anpi, l'associazione Casa della Resistenza e il Parco Nazionale della Valgrande ricordano, domenica 27 ottobre, la fondazione della Divisione Valdossola e il partigiano Gaudenzio Pratini, caduto a Goglio il 17 ottobre 1944.

Una celebrazione inserita nel programma dell'evento che si è svolto a Goglio per ricordare l'eccidio e che prenderà il via alle ore 16.00 in piazza Gaudenzio Pratini con la deposizione floreale al Monumento dei Caduti, con la benedizione di don Nicola Salsa.

Alle 16.30, poi, a Palazzo Pretorio si terrà la conferenza a ricordo della Divisione Valdossola e del partigiano Gaudenzio Pratini, curata dallo storico Andrea Pozzetta. Al termine vi saranno i canti partigiani del Coro Volante Cucciolo.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 15.00 alle 18.30 presso lo stesso Palazzo Pretorio, saranno visitabili le mostre "Divisione Valdossola" e "Repubblica Partigiana dell'Ossola 1944".