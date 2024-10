Istat: sempre meno bambini nati in Italia, nel Vco sono 763

L'Italia continua a registrare un preoccupante calo delle nascite, come evidenziato dai dati diffusi dall'Istat relativi al 2023. Il numero totale di nascite è sceso a 379.890, segnando un decremento di 13.000 unità rispetto all’anno precedente e un calo percentuale del 3,4%. Questo significa che, nel 2023, per ogni mille residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini.

Nel Vco si passa da 1.095 nati del 2013 ad arrivare a 763 nel 2023.

Il trend negativo non si ferma qui: le stime provvisorie indicano che anche nel 2024 il numero di nascite è in diminuzione, con un calo di 4.600 nati nei primi sette mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. Parallelamente, il numero medio di figli per donna è sceso a 1,20, una flessione rispetto al 2022, quando il dato era di 1,24. Le proiezioni per il 2024 suggeriscono una leggera ripresa, con una fecondità stimata di 1,21, ma ciò non sembra tradursi in un aumento delle nascite.

Un altro aspetto da considerare è il calo dei nati da genitori stranieri, che costituiscono attualmente il 21,3% del totale. Le nascite da coppie con almeno un partner straniero sono diminuite da 82.216 nel 2022 a 80.942 nel 2023, con un trend negativo che persiste dal 2012. Nonostante una stabilità nelle nascite da coppie miste e un lieve decremento nei nati da genitori entrambi stranieri, il calo complessivo è significativo.

Questi dati pongono interrogativi sul futuro della popolazione italiana, mettendo in evidenza non solo una riduzione delle nascite ma anche una diminuzione della popolazione femminile in età riproduttiva. Nel corso dell'ultimo anno, la popolazione di donne tra i 15 e i 49 anni è passata da 11,6 milioni a 11,5 milioni, segnando un -0,9%.