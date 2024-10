La Valle Vigezzo piange Gian Carlo Terruggia, storico ristoratore di Vocogno

Un altro pezzo di storia di paese che se ne va. Cordoglio in Valle Vigezzo per la scomparsa di Gian Carlo Terruggia, 75 anni. Era nato il 30 settembre 1949. Volto molto noto, Gian Carlo era quel che si può dire, un personaggio, in Valle Vigezzo. Una di quelle figure che hanno fatto la storia di un paese, in questo caso di Vocogno.

Di professione cuoco, Gian Carlo ha gestito per una vita insieme alla moglie Rita un ristorante storico del paese, la locanda Marconi, il locale di famiglia, di cui si è occupato fino alla meritata pensione, raggiunta una decina di anni fa, per poi passare il testimone ai figli, con il ristorante che è stato gestito dapprima dal primogenito Paolo e attualmente dal terzo figlio, Michele. Tante le sue specialità culinarie, soprattutto i piatti della tradizione e legati alla selvaggina, che Gian Carlo preparava con maestria: nel suo essere cuoco, metteva anche tutto se stesso. Con quell’arguzia che lo contraddistingueva, quel carattere che ne faceva di lui una persona schietta, diretta, senza filtri.

I funerali avranno luogo mercoledì 30 ottobre alle 14.30 nella parrocchia di Vocogno, partendo dall’abitazione di via dell’Unione 45. Il Santo Rosario sarà recitato martedì alle 20, sempre nella chiesa di Vocogno. Gian Carlo lascia i figli Paolo con Naima, Andrea con Heymilly, Michele con Federica; gli adorati nipotini Leonardo Carlo e Adelaide Rita; la sorella Bruna con la famiglia; la cognata Carla. E il ricordo indelebile di una persona genuina, un vocognese legatissimo al suo paese, di cui si sentirà la mancanza.