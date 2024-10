Smottamento nella notte sulla strada di Colloro FOTO E VIDEO

Il maltempo non dà tregua, in questi giorni, su tutto il territorio del Vco. in particolare, a Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda, si è verificata una frana, che ha causato la temporanea interruzione della strada per la presenza di massi. Lo smottamento è avvenuto questa notte, intorno alle 2.00.

“Visto l'emergenza in corso sul nostro territorio causata dalle ingenti piogge di questi giorni ed in particolare di queste ultime ore notturne – si legge sui social - l'amministrazione comunale, attivato il Coc (centrale operativa comunale), ringrazia tutti coloro che sono intervenuti a fronteggiare la calamità ed in particolare: i volontari del servizio della Protezione Civile comunale coordinato dal responsabile Manuel Iacchini nonché dal coordinamento provinciale della protezione stessa, i vigili del fuoco di Villadossola, la stazione del carabinieri del nostro comune di Premosello-Chiovenda, la ditta Serra Marco e Fabio che ha provveduto a ripristinare l'agibilità della strada che porta a Colloro e i cittadini che volontariamente si sono prestati nello svolgimento del servizio. Al momento – conclude l’amministrazione - le strade del nostro territorio sono agibili e provvederemo a monitorare costantemente la situazione nel territorio di nostra competenza”.

“La strada è già agibile grazie al pronto intervento della ditta Serra Marco e Fabio che ha provveduto a ripristinare l'agibilità della strada che porta a Colloro e i cittadini che volontariamente si sono prestati nello svolgimento del servizio”, le parole del sindaco Elio Fovanna, dopo lo smottamento di questa notte. È stato aperto il Coc, e gli uomini della Protezione Civile stanno monitorando il territorio, non solo a Colloro, ma la situazione non desta preoccupazione”.