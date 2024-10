'Villette in autunno': un fine settimana di eventi tra natura, cultura e tradizione

Il comune di Villette, immerso nella splendida Valle Vigezzo, si prepara ad accogliere l’iniziativa "Villette in Autunno", in programma dal 1 al 3 novembre.

L’apertura della manifestazione avverrà venerdì 1 novembre alle ore 15 presso il Circolo Acli, dove i partecipanti saranno accolti con un delizioso Runditt e Vin brulè. Alle 16.30, la Sala consigliare ospiterà un incontro con la scrittrice Valeria Tron, che presenterà il suo libro Pietra dolce, accompagnata dalla musica di Silvia e Gianpaolo Arfacchia. Questo incontro fa parte della rassegna "Di donne e di montagna", che prevede altri eventi con autrici locali nei mesi di novembre e dicembre, organizzata in collaborazione con il Cai sezione Valle Vigezzo Aps Ets.

Il sabato sarà dedicato alla scoperta del castagno, simbolo della vita e della tradizione montana. Alle ore 10.30, partirà una camminata suggestiva tra i castagni, guidata dall’esperto Raffaele Marini. Il ritrovo è fissato davanti al Comune di Villette. Per chi desidera prolungare l’esperienza, la Trattoria Svizzera a Re offrirà un menù speciale a tema.

Nel pomeriggio, alle 16.30, la conferenza "Il castagno, un albero della vita e della sopravvivenza nel corso della storia" sarà tenuta dalla guida escursionistica Daniela Bertoldi, che approfondirà l’importanza storica e ambientale di questa pianta. La giornata si concluderà con una cena a tema presso la Locanda Lo Scoiattolo di Villette.

Domenica mattina, alle 11, l’archeologa Elena Poletti presenterà il nuovo allestimento presso il Museo "La Cà di Feman", recentemente ristrutturato. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si svolgerà la tradizionale Castagnata presso le scuole, un momento di festa arricchito da Runditt, Vin brulè e la musica di Gianpaolo Arfacchia.

Per ulteriori informazioni e per conoscere i menù a tema, è possibile visitare il sito web della Pro Loco di Villette: www.provillette.it. Le prenotazioni per il pranzo o la cena possono essere effettuate contattando il numero +39 371 642 6846 (solo via WhatsApp).