Nuovo episodio di bracconaggio in Val Vigezzo: la polizia provinciale cerca il responsabile

Ennesima azione di bracconaggio. La polizia provinciale è impegnata a svolgere le indagini per risalire all'autore di un nuovo atto di bracconaggio a danno di un maschio coronato a Druogno.

L'animale, abbattuto nella notte colpito con un proiettile di piccolo calibro, non è certamente deceduto sul colpo, fanno sapere dalla polizia provinciale. Dopo essersi allontanato dal punto in cui era stato colpito, è stramazzato a terra a pochi metri dalla strada che sovrasta l’abitato di Albogno.

“Non ci sono giustificazioni ad azioni del genere - aggiungono dal comando di polizia provinciale - ennesimo episodio che denota inciviltà. Spiace per i cacciatori rispettosi delle regole, perché si vedranno decurtare un capo dal loro piano di prelievo. Si auspica che chi ha visto, sentito o notato qualcosa che può contribuire ad identificare il bracconiere si faccia avanti anche in forma anonima per identificarne l'autore”.