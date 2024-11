Quasi pronto lo skatepark al Curotti FOTO

Sono quasi completati i lavori di costruzione dello skatepark realizzato dal Comune di Domodossola nella zona dello stadio Curotti. Nei prossimi mesi la struttura, che ospita rampe, dossi, scivoli e tribune per gli spettatori, sarà inaugurata e aperta al pubblico.

Qui gli appassionati di skateboard e pattini in linea potranno divertirsi con acrobazie e trick in totale sicurezza. Sarà ovviamente anche un luogo di socializzazione per i giovani ossolani, in quanto gli skatepark da sempre sono punto di attrazione per i ragazzi.

L'intervento di realizzazione dello skatepark rientra nel programma dei lavori di messa in sicurezza della viabilità ed efficientamento energetico delle strade di accesso agli impianti sportivi comunali per i quali è stato assegnato al comune di Domodossola dal Ministero dell'Interno un contributo di 580.000 euro.