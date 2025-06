''Chiediamo l'apertura immediata dello skate park di Domodossola''

È online da poche ore ma ha già raccolto consensi la petizione “Chiediamo l'apertura immediata e la regolamentazione dello skate park di Domodossola”, lanciata da un gruppo di cittadini – tra cui genitori e giovani appassionati – che da mesi attendono l’apertura ufficiale della struttura.

Realizzato dal Comune con un investimento di 639mila euro, lo skate park è stato completato a novembre 2024, ma da allora è rimasto chiuso e inutilizzato, suscitando crescente frustrazione tra gli skater domesi. “È ormai diventato un simbolo di negligenza e abbandono”, scrivono i promotori dell’iniziativa sulla piattaforma Change.org.

Nella petizione, si sottolinea l’importanza dello skate non solo come attività sportiva, ma anche come spazio sociale e culturale: “In Italia milioni di persone praticano skateboard, un’attività che favorisce l’interazione e il senso di comunità. Non si tratta solo di un parco giochi, ma di un punto di riferimento per le nuove generazioni”.

I firmatari chiedono quindi all’amministrazione comunale di procedere con l’apertura immediata dello skate park e di definire un regolamento d’uso che consenta di sfruttare lo spazio in modo sicuro e rispettoso.

“Facciamo appello al senso di responsabilità sociale di chi amministra la città – concludono – per restituire alla comunità questo prezioso spazio”. La petizione online al link.